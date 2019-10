Da dipendenti a imprenditori di successo in 10 anni: la storia dei giovani coniugi fondani Carlo e Nadia

Nel 2006 la scelta di abbandonare il posto fisso tranquillo e relativamente sicuro, per buttarsi nella “mischia” dell’imprenditoria: non è cosa da tutti, ma Carlo Lombardi e Nadia Tarquinio non hanno mollato ed hanno inseguito il loro sogno.

Storia di un successo annunciato quella che sabato 5 ottobre vedrà la nascita della nuova “Pneus Service” con sede in via Ponte Gagliardo, 81. Un’attività che in realtà già esiste da tempo a poche centinaia di metri dal nuovo centro e, che proprio per questo “trasloco” subirà una vera e propria trasformazione.

La coppia inizia nel 2006, lasciando (lui) un lavoro da dipendente comunale, e (lei) un impiego in una nota catena di elettrodomestici ed elettronica. Una società “fifty-fifty” con un finanziamento ottenuto da “Sviluppo Italia”. Dopo solo pochi anni diventano partner della Bridgestone e del marchio First Stop. Gli anni passano e nel 2013 arriva un secondo punto vendita a Terracina, fino ad arrivare alla decisione di “allargare” l’impresa di Fondi inserendo altre attività commerciali.

“Dopo alcuni studi di mercato e tante riflessioni, abbiamo deciso di allargare gli orizzonti – racconta Nadia Tarquinio, che ha sempre gestito la parte amministrativa, lasciando al marito Carlo Lombardi la parte “tecnica”- nel nuovo complesso di via Ponte Gagliardo 81, uno STAFF di 10 persone sarà pronto ad accogliervi. Ci sarà spazio, oltre al nostro Core Business ovvero la vendita di pneumatici e cerchi, la meccanica, il centro Revisioni, la carrozzeria, il servizio di soccorso Stradale, la compravendita di veicoli nuovi ed usati ed il nuovo servizio di autonoleggio a breve e lungo termine”.

Presso la nuova location inoltre ci sarà spazio per un nuovo ed innovativo servizio: l’azienda infatti è diventata partner del marchio On Power, ossia un fornitore di energia elettrica e gas con una posizione già consolidata nel mercato. Soluzioni ad hoc per famiglie ed imprese, con piani di riconversione ed efficientamento energetico (fotovoltaico, eolico idroelettrico bioenergetico e geotermico) di edifici, impianti industriali ed illuminazione pubblica.

L’inaugurazione del nuovo complesso commerciale partirà dalle 18:00 con giochi e gonfiabili per bambini. Un evento in cui l’allegria deve avere essere al centro di tutto. One Man Show della serata sarà l’attore e comico Enzo Salvi. Risate garantite e positività a go go, rispecchiando in pieno il modo di essere dei coniugi Carlo e Nadia da oltre 15 anni a questa parte.