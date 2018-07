I dati dell'Istat: Fondi e Itri i comuni italiani con il maggior numero di incendi

Secondo i dati dell''Istat, raccolti e illustrati in una nota dello scorso 10 luglio, i comuni di Fondi e Itri sono sul podio assieme a Palermo per numero di incendi dolosi.

Questi tre comuni italiani sono anche gli unici che non hanno ottenuto un effettivo miglioramento con la situazione che resta grave ormai ormai da diversi anni.

"Nella Figura -rileva l'Istat - sono rappresentati i comuni dove si sono verificati i casi di incendio boschivo ad opera di ignoti, cumulati nel periodo 2006-2015. Le zone più intensamente colpite da questo fenomeno sono intorno a Roma, nel Sud pontino, in aree della Liguria e della Puglia, Calabria e Sicilia. In particolare, risultano più colpiti (tra il 2006 e il 2015) i comuni di Peschici (provincia di Foggia), che presenta un picco tra il 2007 e il 2010, Roma, Palermo, Reggio Calabria, Itri (provincia di Latina), Gela (provincia di Caltanissetta), Acri (provincia di Cosenza), Cosenza, Fondi (provincia di Latina). Nel 2015, resta grave la situazione a Palermo, Fondi e Itri, mentre migliorano le altre realtà.

La gravità del fenomeno dipende oltre che dal numero di incendi anche dalla loro estensione (Figura 4). La superficie percorsa dal fuoco rispetto alla superficie forestale regionale nell’anno 2015 è stata maggiore per la Sicilia (17,2 per 1.000 ettari), la Puglia (16,4), la Campania (12,0), la Calabria (9,8) e il Lazio (8,9), contro il dato medio nazionale di 3,8 per mille ettari"