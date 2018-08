Servizio Civile nel parco dei Monti Ausoni: arriva il bando per 20 posti

Dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati attivati i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale (SCU) in Italia e all’estero, presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali.

Tra i progetti c’è quello presentato dall’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, denominato “Scoprire… nel Parco”, approvato dalla Regione Lazio e che prevede l’impiego di un totale di 20

giovani ripartiti su cinque siti gestiti dall’Ente Parco: 6 a Palazzo Caetani, 5 al complesso di San Domenico, 4 al Museo Ebraico e 2 alla tenuta di Villa Placitelli, nel comune di Fondi, e 3 a Camposoriano, nel comune di Terracina.

Tra gli obiettivi generali del progetto, grazie all’attivazione di un programma di interpretazione naturalistica, storica e culturale dei siti gestiti dall’Ente Parco, sono previsti: far conoscere e promuovere i valori ambientali; interpretare gli interventi e gli elementi che hanno caratterizzato l’evoluzione del rapporto uomo-ambiente; promuovere il territorio delle aree protette gestite dall’Ente Parco; favorire atteggiamenti più consapevoli e rispettosi dell’ambiente e dei suoi valori, nonché comportamenti finalizzati a perseguire la tutela e la valorizzazione sostenibile dell’ambiente; realizzare iniziative e attività di educazione ambientale anche a supporto delle scuole.

La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentate all’Ente Parco, indicando solo una delle 5 sedi previste per l’attuazione del progetto.Si può inviare domanda e documentazione via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo parcoausoni@pec.it, tramite raccomandata a/r oppure consegnarla a mano presso la sede dell’Ente Parco in via Cavour 46 – 04022 Fondi (LT).

La data di scadenza è il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano

entro le ore 18,00).

Per informazioni, bando, modulistica, ecc., consultare sito web

dell’Ente Parco: