Pubblicata la relazione semestrale della Dia: Fondi compare 4 volte ma sono sempre i soliti vecchi episodi

È stata pubblicata ieri la relazione semestrale del ministro dell'Interno sull'attività svolta sulla Direzione Investigativa Antimafia.

Come al solito Fondi compare più volte, quattro per la precisione ma, l'impressione, è quella di un documento ricopiato ogni volta uguale, con le solite note operazioni ma senza i nuovi spunti investigativi.

Al solito, infatti, si parla del Mercato Ortofrutticolo di Fondi e di operazioni già passate in giudicato da tempo.

Il testo integrale della relazione antimafia

Anche in questo caso la droga, proveniente dalla Colombia, transitava dall’Olanda e dalla Spagna, per essere poi rivenduta sul territorio di influenza dell’organizzazione dei citati gruppi, nonché nel Lazio (a Fondi e Cassino) ed in Toscana (Massa Carrara).