Monte San Biagio: stop ai rifiuti umidi in casa, arriva la maxi eco-compostiera

Rifiuti organici maleodoranti in casa?

Un problema comune ai cittadini di molte città che, da qualche anno a questa parte, si sono convertiti al porta a porta.

Il bidone ricolmo di avanzi di cibo, pesce e bucce, spesso responsabile di un cattivo e fastidioso odore, sarà solo un lontano ricordo per i cittadini di Monte San Biagio grazie all'arrivo della nuova maxi eco-compostiera urbana.

Il nuovi impianto, realizzato grazie ad un finanziamento regionale di 196mila euro, sarà come quello della foto e consentirà a tutti i residenti del centro storico di gettare autonomamente i rifiuti organici per dare vita al preziosissimo compost, un potente, efficace e biologico fertilizzante naturale.

Le eco.isole – è il commento del vice sindaco e assessore all'ambiente Gianmarco Pernarella - verrà installato nel piazzale “Padre Pio” per favorire tutti i giorni il conferimento della frazione organica. Questi nuovi impianti, rappresentano un ulteriore e comodo servizio complementare al “porta a porta” sempre a disposizione dei cittadini che spesso sono costretti a mantenere per qualche giorno in casa i rifiuti organici. Grazie all’ottenimento di questo finanziamento possiamo iniziare l’iter per l’installazione del primo impianto sperando, nel tempo, di installarne altri nelle diverse zone del paese.