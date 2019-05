Ozono nel settore agricolo: l'esempio virtuoso dell'azienda "Persichino" di Monte San Biagio

Nell’anno delle forti manifestazioni contro la plastica, e contro ogni forma di inquinamento, dall’azienda dei fratelli Persichino, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Monte San Biagio, parte una grande rivoluzione: l’uso dell’ozono nel settore agricolo contro funghi e batteri.

Oggi numerosi studi confermano che l’ozono può essere applicato anche nel settore agricolo perché elimina funghi e batteri in grado di distruggere intere coltivazioni – ci racconta Romano Persichino, portavoce dell’azienda - Con il cambiamento climatico, e l’innalzamento delle temperature, sono cambiati anche gli agenti patogeni sempre più difficili da distruggere. Il coltivatore è dunque costretto ad un uso eccessivo di prodotti chimici che sono però estremamente dannosi per l’uomo, per l’ambiente e per il prodotto finale stesso.