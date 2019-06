TechFitness: a Fondi l'unica palestra del Basso Lazio con tuta a elettro mio stimolazione

Appena 20 minuti di esercizio per ottenere benefici equivalenti a 4 ore di palestra, con un programma personalizzato e di qualità: la rivoluzione nel mondo dell'allenamento si chiama TechFitness e, da qualche mese, è ufficialmente disponibile anche a Fondi.

Una tecnologia ma anche una filosofia del tutto nuova quella della palestra con sede al civico 36 di via Nazario Sauro che sta suscitando sempre maggiore interesse da parte di chi ha poco tempo, cerca risultati specifici o, semplicemente, vuole sentirsi più in forma in maniera veloce ed efficace.

Ma procediamo con ordine? Come è possibile ottenere in soli 20 minuti settimanali i risultati che si otterrebbero con 4 ore di fatica e sudore?

Professionalità, allenamenti personalizzati e tecnologie all'avanguardia

Grazie ad una speciale tuta EMS (elletro mio stimolazione), alla quale viene abbinato un allenamento intensivo e personalizzato di 20 minuti, si riescono ad attivare oltre 300 muscoli contemporaneamente.

L'intera seduta viene seguita e guidata da un professionista del settore: un personal trainer, specializzato, laureato, con esperienza e certificato in EMS.

Si lavora più in profondità rispetto alle classiche lezioni di fitness ma in maniera più mirata ed efficace – spiegano dalla TechFitness – questo consente di ridurre i tempi. Il fatto che ogni “lezione” duri appena 20 minuti con l'impegno di una sola seduta a settimana rende il programma alla portata di tutti, in particolare di chi desidera tornare in forma ma ha poco tempo da dedicare all'attività fisica.

In palestra ma anche all'aria aperta

I vantaggi della tecnologia TechFitness rispetto all'elettrostimolazione tradizionale sono soprattutto due: la tuta e la preparazione del personale.

La tuta è infatti senza fili, totalmente libera, e, di conseguenza, può essere utilizzata anche all'aria aperta, per esempio in un parco o sulla spiaggia.

Il secondo vantaggio riguarda invece l'abbinamento dell'elettro mio stimolazione ad un programma di allenamento personalizzato, sia in base all'intensità della tuta che al soggetto che lo esegue.

Difficile da spiegare, facile da provare

Non mente lo slogan della palestra quando dice “Difficile da spiegare, facile da provare”.

Per toccare con mano l'efficacia della tecnologia bastano 20 minuti. Proprio perché si tratta di un campo del tutto nuovo, TechFitness offre ai suoi clienti la possibilità di fare una prova gratuita.

Lavoriamo molto con il passaparola – spiega il team della TechFitness – perché chiunque prova l'allenamento è portato a parlarne in maniera entusiasta con amici e conoscenti. Il fatto che ogni seduta duri così poco, peraltro, spinge molti a venire anche da fuori, da Terracina o da Itri e Sperlonga per esempio.

TechFitness è infatti l'unica palestra del Basso Lazio ad aver adottato la tecnologia della tuta basata sull'utilizzo dell'EMS senza fili.

L'idea di business, del resto, nasce proprio da qui: dall'intuizione di portare a Fondi un tipo di allenamento del tutto nuovo, non presente non solo in città ma nell'intera regione.

Con quella di Fondi sono nove, in totale, le sedi al livello nazionale, pioniere di un nuovo modo di concepire l'allenamento fisico.

A chi è adatto questo tipo di allenamento?

L'allenamento di TechFintess è adatto praticamente a tutti:

agli anziani

alle donne

ai giovani

agli sportivi che desiderano lavorare su un aspetto in particolare

a chi non ha mai fatto sport

a chi ha smesso di farlo per mancanza di tempo

a chi è allenato ma vuole ottenere di più

Ogni programma viene infatti personalizzato e calibrato in base alla persona da allenare e agli obiettivi da raggiungere.

Quali vantaggi si ottengono con un allenamento Techfitness?

Il primo vantaggio è sicuramente il minor tempo impiegato rispetto ad un allenamento tradizionale. In secondo luogo l'innovativa tecnologia utilizzata garantisce:

Tonificazione e definizione della muscolatura

Accelerazione del metabolismo con riduzione della massa grassa

Miglioramenti del sistema cardio-vascolare

Stimolazione della circolazione linfatica

Il tutto, anziché in una classica corsa contro il tempo per allenarsi, prepararsi e tornare al lavoro, si traduce in una vera e propria esperienza di relax.

Eleganti spogliatoi più simili ad una spa che ad una palestra, ritmi distesi e professionalità rendono infatti l'allenamento di TechFitness una vera e propria coccola settimanale.

