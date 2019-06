Ponti di Bonifica: per i mezzi pesanti scattano le deviazioni

Controlli sui ponti di bonifica nel comune di Fondi: scattano le deviazioni al traffico per i mezzi pesanti

Operazione sicurezza: scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti sui ponti insistenti sui canali di Bonifica. E' quanto disposto con ordinanza dirigenziale del Comune di Fondi che ha recepito le direttive del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti divenute più rigide dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Facendo proprie tali direttive, il dirigente del settore lavori pubblici, l'architetto Bonaventura Pianese, ha predisposto una serie di accertamenti che si sono tradotti cin un divieto di transito su gran parte dei ponti di bonifica.

Sono sei in tutto le variazioni apportate al traffico per i mezzi pesanti in relazione ai ponti delle seguenti strade: via Cocuruzzo, via Feudo, via Gegni, via Arnale Rosso, via Vetrine e via Ponte Gagliardo. LEGGI L'ORDINANZA CON TUTTI I DETTAGLI

Si invitano quindi gli autisti dei mezzi pesanti a prestare attenzione alla segnaletica verticale, di colore giallo, posta in prossimità di tali intersezioni.