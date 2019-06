Lavori in corso al palazzetto dello sport di Fondi ma, contrariamente alla voce che si era diffusa in città, l'intervento non è stato causato da un improvviso e pericoloso crollo.

Ad accelerare l'inizio dell'intervento di restyling e messa in sicurezza, la caduta di un fascione dal controsoffitto, avvenuto questa notte, forse per via di una pallonata più forte del previsto durante un allenamento nella giornata di ieri.

Si è così deciso di anticipare di qualche giorno i lavori di messa in sicurezza già pianificati in concomitanza con la fine dei campionati.

Per effettuare i lavori è stato tuttavia necessario rinviare alcune manifestazioni in programma nel weekend, in particolare di un torneo di calcetto organizzato dalle parrocchie cittadine.