Sperlonga: grazie a "Spiagge Sicure" 42mila euro per combattere l'abusivismo commerciale

A Sperlonga la stagione balneare è ormai entrata nel vivo e, come da tradizione, assieme a turisti e villeggianti sono arrivati anche i vucumprà, da sempre affezionati alle spiagge pontine.

Quest'anno, però, per combattere l'abusivismo commerciale il Comune avrà un'arma in più: la Perla del Tirreno è infatti risultata tra le 100 città costiere italiane con meno di 50mila abitanti destinatarie dei fondi stanziati nell'ambito di Spiagge Sicure 2019. Ben 42mila euro è la somma confluita nelle casse di ciascun comune da spendere per l'assunzione di agenti a tempo determinato, acquisto di mezzi e attrezzature, campagne informative e altre iniziative volte ad arginare il commercio illegale su spiaggia.