Tranciati i tubi dell'acqua potabile durante i lavori per la posa della fibra ottica

Un lunedì da dimenticare per i residenti della zona Portella a Monte San Biagio. Un errore durante i lavori di posa della fibra ottica è infatti costato alla contrada un'intera giornata senza acqua potabile ed elettricità. Tempestivo l'intervento di Acqualatina ma tra l'individuazione del punto esatto e la riparazione, il flusso idrico è tornato soltanto alle ore 21:30. Oltre 11 ore senza acqua e, in alcuni casi, anche senza corrente hanno esasperato i residenti con il social Facebook a dir poco infuocato tra lamentele e segnalazioni. Fortunatamente, data la giornata in arrivo con picchi di calore che rasenteranno i 38 gradi, la situazione in seconda serata è tornata alla normalità