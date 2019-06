3 consigli per stimolare la ricrescita dei capelli

Stimolare la ricrescita dei capelli è molto importante, in particolare se si inizia a veder svanire i propri, ma è necessario farlo nel modo corretto. Ecco, 3 consigli da seguire per stimolare una sana ricrescita dei capelli.

La chiave per avere una buona ricrescita dei capelli è essere coerenti. Infatti, senza una buona coerenza non si potrà mai avere la possibilità di veder ricrescere i propri capelli. Se ci si dà per vinti immediatamente, non si potrà cercare di tornare con una chioma bella e fluente. In alcuni casi, sono necessarie molte applicazioni prima di vedere dei risultati soddisfacenti.

Per chi vuole avere dei risultati migliori, è bene scegliere due o tre metodi tra quelli descritti in questa guida. La perdita dei capelli può essere un fattore che deriva da molteplici fattori, quindi è bene essere pronti a cambiare soluzione per identificare quale è il consiglio per la ricrescita che funziona meglio sul proprio cuoio capelluto.

1. Utilizzare un dermaroller

In molti casi la mesoterapia non viene presa in considerazione dalle persone che perdono i capelli, ma questa stimolazione della pelle può portare dei risultati molto soddisfacenti. Grazie a questo dermaroller, si ferisce leggermente la pelle per dare vita a nuove cellule. Nel cuoio cappelluto, queste ferite facilitano la produzione di collagene ed elastina, cosa che migliora la circolazione e quindi favorisce la crescita dei capelli.

2. Massaggi ed esercizi per il cuoio capelluto

Migliorare la circolazione nel cuoio capelluto p di vitale importante per favorire la crescita dei capelli. Senza che il sangue raggiunga i follicoli piliferi, essi appassiscono e muoiono rapidamente.

Al contrario, quando la circolazione del sangue è buona, i follicoli piliferi ricevono tutto l’ossigeno, i nutrimenti e i minerali loro necessari a crescere forti e sani.

Per chi vuole favorire la circolazione dei sangue nella zona della testa dove sono presenti i capelli, è bene eseguire una serie di esercizi proprio per favorire una migliore circolazione del sangue. Eseguiti tutti i giorni – o almeno tre o quattro volte alla settimana – permettono ai capelli di riceve il miglior nutrimento per crescere nel migliore dei modi.

3. Favorisci la crescita dei capelli dall’interno

In alcuni casi, una alimentazione non corretta può essere la causa della perdita dei capelli. Quando si tratta di salute umana, i nostri capelli non sono una parte essenziale per vivere. Per questo motivo, il nostro corpo darà priorità agli organi vitali prima dei capelli. Nel caso di serie disfunzioni, il corpo può decidere di far cadere i capelli per conservare sostanze nutritive.

Il trucco per riequilibrare questa perdita, è quello di aumentare il nutrimento che il proprio corpo invia alla zona dei capelli. Minerali, enzimi e sostanze nutrienti possono fare la differenza e ridurre la perdita dei capelli. Per avere maggiori informazioni, è sempre bene rivolgersi al proprio dermatologo o medico curante, così da avere una dieta studiata in base al proprio stato di salute.

Che cosa c’è di sbagliato con i metodi convenzionali?

La perdita dei capelli è un problema che colpisce indistintamente uomini e donne di ogni età ed etnia. Questo, significa che nel corso degli anni sono stati scoperti e messi a punto una serie di trattamenti per combattere la caduta dei capelli e favorire la loro ricrescita.

I metodi più comuni sono l’utilizzo di soluzioni topiche (come la Rogaine), farmaci orali (che includono la Propecia e Dutasteride) o il ricorrere alla chirurgia con i trapianti di capelli.

Tra tutte queste soluzioni, una delle meno utilizzate ma tra le più efficaci è l’utilizzo di Foltina Plus. Questa lozione del tutto naturale, permette al capello di nutrirsi nel migliore dei modi e di crescere sano e rigoglioso sulla testa della persona calva. Il fatto che sia realizzato da ingredienti del tutto naturali, lo rende una soluzione perfetta anche per le persone che odiano ingerire sostanze chimiche.

Ideale sia per uomo che per donna, Foltina Plus è una posizione per la ricrescita dei capelli che funziona. Già dopo alcune sedute si potrà vedere la differenza e ricredersi delle persone che affermano che non funziona.