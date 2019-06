I centri per l'impiego pontini cercano personale: tutte le posizioni aperte

Tutti i concorsi pubblici, usciti sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio di oggi, per l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, destinato al potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, per i profili professionali e categorie lavorative di seguito elencate:

n. 25 unità, categoria D, per “Esperto valutazione della performance”

n. 60 unità, categoria C, per “Assistente mercato e servizi per il lavoro”

n. 200 unità, categoria D, per “Esperto mercato e servizi per il lavoro”

n. 20 unità, categoria D, per “Esperto comunicazione e relazioni istituzionali”

n. 20 unità, categoria D, per “Esperto statistico”

n. 20 unità, categoria D, per “Esperto area informatica”

n. 10 unità, categoria D, per “Esperto service designer”

Per partecipare alla selezione c'è tempo, con scadenza fissata a 30 giorni dalla data di ieri, fino al 25 luglio.

Per ogni comunicazione inerente la procedura concorsuale è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: assistenzaconcorsi@regione. lazio.it