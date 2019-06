L'officina musicale 79b presenta: il primo concerto di fine anno

Manca poco al primo concerto di fine anno dell' Officina musiciale 79b, la scuola di musica nata da un'idea di Leandro Sinapi.

L'appuntamento è per domenica 30 giugno nel piazzale antistante la biblioteca comunale di Monte San Biagio.

Officina musicale 79b è una scuola di musica che ha portato a Monte San BIagio una ventata d'aria fresca, finalmente bambini e adulti appassionati di musica non devono più spostarsi per dedicarsi a questa grande passione. Oltre ai monticellani, tanti sono gli allievi che arrivano da altri comuni.

Tutto nasce da un'idea di Leandro Sinapi che ha concretizzato la sua passione per la musica in una meravigliosa scuola. Sinapi è affiancato da insegnanti qualificati, professionisti usciti dal conservatorio. Un orgoglio per l'intero paese.

Tutto pronto, dunque, per il primo concerto che vedrà esibirsi gli allievi della scuola tra emozioni e soddisfazioni.