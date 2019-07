Preso con l'eroina: un altro indiano finisce nei guai

Il 05 luglio 2019, nella decorsa notte, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato un cittadino indiano S.J., 24 enne, in Italia senza fissa dimora. in particolare il prevenuto, in seguito a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un ovulo – che aveva occultato all’interno di una piccola cavità realizzata nella scarpa – contenente circa 5 grammi di eroina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato, temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, verrà giudicato con rito direttissimo.