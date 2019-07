ValleCorsari: sabato sera il vincitore di Sanremo Rock Marco Viccaro Bucalone

Terza di stagione per la discoteca ValleCorsari di Sperlonga. Sabato 6 luglio arriva sul palco il vincitore di Sanremo Rock Marco Viccaro Bucalone. Il musicista, originario del sud pontino, sta riscuotendo un grande successo con il suo show, che porta in giro da diverso tempo, costruito sull’interpretazione personalissima delle canzoni più belle di sempre, solo ed esclusivamente dal vivo, accompagnato dalla sua chitarra. Un live che si prospetta avvincente soprattutto se fatto davanti ad una platea come quella del format #tuttanatastoria piena di persone che amano divertirsi con semplicità e naturalezza. Sicuramente originale, l’’evento fortemente voluto dal trio di organizzatori Jef Annunziata, Sergio Gionta e Antonio De Rosa, e che vede far risaltare all’ennesima potenza quello che è il tema di questa stagione, ovvero il sabato del villaggio, un luogo unico dove poter ascoltare, ballare e cantare tutta la migliore musica degli ultimi quarant’anni. In consolle, il team dei sogni.

Con il resident dj Alex Gatta, questa settimana torna la voce ufficiale di ValleCorsari, Flavio Ferdinandi, vero one man show che in questi anni ha rappresentato e rappresenta il più grande stimolatore di emozioni della pista. Con loro le percussioni di Mario Ciacciarella, le luci di Elia Mancini e le immagini di Virgo Zannettino. Nella sala dedicata ai suoni latini con il format #sabatorebelde a cura del Pepe Blanco e Chango y Elegua, questi ultimi anche resident dj, ci saranno le guest: Androger (Barrio Latino, Roma) e L.Ferrillo Gli staff dentro e fuori dal club sono: House Folies, Simpatia Staff, I Fratoni. Partner di questa stagione: Red Bull, Zentrum Cassino – Formia, Covershop.it e MadamaGioia. Media Partner: MetaRadio, 26 Lettere. Da questa settimana altra grande radio partner della discoteca: Radio Latina, che con la sua programmazione di musica anni 70/80 è la più ascoltata della provincia. Valle Corsari via Flacca Km 115.600. Sperlonga. Info 392.1076273 - 338.1728481 - 329.2541455 - 335.5377317