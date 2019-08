Tutto pronto per il ferragosto "Da Pino" a Tumulito: direttamente da Ibiza dj Tamashi

A qualche giorno del grande successo della notte di San Lorenzo, lo stabilimento Da Pino a Tumulito si prepara per un altro evento tutto da ballare sulla spiaggia più "in" di Fondi. Il prossimo appuntamento è con la notte di Ferragosto.

Si comincia in prima serata con Julio Castillo, protagonista di una serata latina che porterà i ritmi caraibici sul litorale fondano: salsa, bachata, balli di gruppo, animazione, revival e tanto altro animeranno lo stabilimento e la pista da ballo sotto le stelle.



A seguire, direttamente dalle migliori discoteche di Ibiza, Miami, Roma, Londra e New York, le musiche caraibiche lasceranno spazio ai successi più trascinanti e glamour della house 80/90/2000 con DJ TAMASHI, resident del party Gosh di Ibiza.

Ad affiancarlo Corrado Gentile, voce e radio personality nazionale.

La serata inizierà alle ore 21 con carne alla brace, panini, prodotti tipici fondani, birra alla spina, fiumi di cocktail e bombe calde.

La grande novità della serata è prevista sul far della mezzanotte quando la spiaggia si illuminerà a giorno con lo spettacolo pirotecnico dei FRATELLI CORSI, artificieri professionisti che stupiranno con i loro magici e colorati giochi fuochi d'artificio.

La serata sarà supportata da i ragazzi della protezione civile Città di Fondi capitanata dal responsabile Giuseppe D'Ettorre.

L'appuntamento con il ferragosto è quindi allo stabilimento "Da Pino" a Tumulito, in via Guado I, 190.

Info e prenotazioni 327.9418744. L ingresso è gratuito.