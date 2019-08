Un'utente segnala l'occupazione abusiva di una spiaggia libera

Pubblichiamo la segnalazione, corredata di foto, di un'utente relativamente all'occupazione abusiva di una spiaggia libera sul litorale fondano.

Salve vorrei segnalare un altro caso di spiaggia libera occupata abusivamente; ci troviamo sulla spiaggia libera di fronte al Tahiti Club (nel comune di Fondi) ore 8:00. Nelle foto è evidente la situazione di occupazione dello spazio senza la presenza di nessun spiaggiante che ne usufruisca, ho provveduto a chiamare sia la capitaneria di Gaeta che la polizia municipale, senza però ricevere alcun intervento dalla pubblica amministrazione.

Di seguito vi riporto le foto scattate nell'arco di tempo in cui sono stata in spiaggia facendo notare che gli ombrelloni si sono iniziati a riempire non prima delle 11:30. E’ una VERGOGNA!