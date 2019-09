Successo per la cena spettacolo a "El Sombrero" di Sperlonga: si pensa già al bis

Alla vigilia del primo weekend di settembre, si respira ancora l'entusiasmo e l'emozione della cena spettacolo organizzata da Marcello Gervasio lo scorso venerdì al ristorante-lido-discoteca "El Sombrero" di Sperlonga.

Sulla terrazza panoramica più suggestiva della Riviera d'Ulisse, i grandi protagonisti della serata hanno dato vita ad un evento unico che in tanti già chiedono di ripetere.



Tanto per cominciare, lo chef applausi e complimenti per lo chef Igor Margotti e per le sue tagliatelle di seppia con crudo di peperone, seguite da un eccellente pasta e ceci con cozze e peperoncini.

Non è stato da meno l'intrattenimento musicale inaugurato con le melodie travolgenti di Circo Corcione, che ha fatto cantare tutto il locale, e sfociato in un divertente party sotto le stelle quando dj Alessio Desgro e Fabiano Venturini hanno preso possesso della consolle trasformando "El Sombrero" in una discoteca sotto le stelle. La serata è proseguita fino all'alba tra l'euforia e l'entusiasmo dei numerosi ospiti.

"Vedere un locale con bella gente che si diverte e spazza via, in una serata di spensieratezza e divertimento, tutte le tensioni della settimana è un'emozione che non ha prezzo - commenta Marcello Gervasio - sono contento che questo format, già conosciuto nei locali più "in" della Campania sia stato apprezzato anche a Sperlonga e in provincia di Latina. Stiamo già lavorando a una nuova, ancor più entusiasmante cena spettacolo ma per il momento non sveliamo i particolari. Intanto vogliono ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita dell'evento: la famiglia Cioffi, in particolare Cristiano e Massimiliano, che con la loro non comune umiltà e serietà tengono testa ai cambiamenti di un settore sempre più complicato, tutto lo staff di "El Sombrero", lo chef Margotti, gli amici Corcione, Desgro e Venturini e, naturalmente, tutti i presenti".

Tanto chi lo conosceva già quanto chi ha avuto il piacere di conoscere per la prima volta il locale non ha mancato di spendere parole di sincero apprezzamento per "El Sombrero", sicuramente un unicum nel panorama locale.

"Auguro al locale - conclude Gervasio - di conservare il suo appeal e, anzi, di crescere ancora più rispetto ai fasti del passato perché non capita tutti i giorni di organizzare serate in location così suggestive. Che dire, una serata speciale, con tante belle persone in un luogo magnifico".

