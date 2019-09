Al via la nuova stagione di "4 Ristoranti": gran finale sulla Riviera d'Ulisse

E' partito da Honk Kong e finirà sulle cucine vista mare della Riviera d'Ulisse il viaggio culinario della nuova stagione di "4 Ristoranti", il famoso programma condotto dallo chef Alessandro Borghese.

Ieri alle 21:15 su Sky Uno è andata in onda la prima puntata dell'ultima serie che ha visto in sfida quattro ristoranti gestiti da italiani a Honk Kong. Martedì prossimo si tornerà nel Bel Paese, sull'Isola d'Elba, e poi via di nuovo a Palermo, sul Gargano, a Firenze e in Franciacorta per chiudere con il gran finale dedicato alla Riviera d'Ulisse.



Nessuna indiscrezione, per il momento su quali siano i 4 ristoranti in gara che, anticipa Sky, sono stati scelti tra Gaeta e Sperlonga. La programmazione del prossimo mese ancora non è disponibile ma, salvo cambiamenti dell'ultima ora, l'appuntamento davanti al piccolo schermo è per martedì 15 ottobre alle 21:15 su sky uno.