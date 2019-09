Degrado in via Silvio Pellico, nel centro storico: residenti esasperati

Abitazioni sovraffollate, rastrelliere affisse alle pareti, rifiuti ovunque, blatte, topi e condizioni igienico-sanitarie a dir poco critiche: via Silvio Pellico è diventata la discarica del centro storico di Fondi e, nonostante le moltissime segnalazioni, nulla sembra mai migliorare.



La denuncia, l'ennesima, arriva dai residenti della strada interessata ma anche dagli abitanti dei vicoli vicini in quanto la situazione, come mostrano le foto della gallery, è a dir poco insostenibile. I controlli ci sono stati e ci sono ancora, di tanto in tanto, ma il quadro generale peggiora di giorno in giorno.

Dozzine di persone che risiedono in una sola abitazione, regole del porta a porta del tutto ignorate, igiene inesistente e una situazione di degrado che non fa certo onore al cuore storico della nostra meravigliosa città sono le sfumature di un quadro a tinte fosche e, per chi ha il dispiacere di viverlo, piuttosto maleodorante.



"I controlli delle forze dell'ordine non hanno sortito l'effetto sperato - denuncia un residente - forse sarebbe il caso di utilizzare un'altra strategia, non so per esempio quella di lavorare con i servizi sociali o con l'educazione ambientale per insegnare, a chi non parla l'italiano, le regole vigenti nella nostra città come il porta a porta, solo per citarne una. Non so, può essere un'idea, ma certo non si può restare con le mani in mano, la nostra strada è diventata invivibile".

Se ai cattivi odori, alle blatte, ai topi e all'anarchia più totale si aggiunge il problema dei tossicodipendenti che frequentano i vicini vicoli del centro storico, si comprende bene il perché molti anziani abbiano paura ad uscire di casa.

"Qualche anno fa il nostro centro storico era il fiore all'occhiello della città - conclude l'autore della denuncia - tutto ciò è inaccettabile, mi rivolgo alle forze dell'ordine, al Comune, ai servizi sociali e a chiunque sia in potere di fare qualcosa: vi prego intervenite perché vedere la nostra città in questo stato è davvero un colpo al cuore".

Segnalazioni, esposti e telefonate agli enti preposti non sembrano aver sortito nessun effetto tant'è che il diretto interessato ha deciso di raccontare, a parole e con delle foto, la situazione che vive, da anni, la sua famiglia.