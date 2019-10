Movimento Civico “IO SI”: è Giuseppe Targa il nuovo coordinatore del Movmento

Il Movimento Civico “IO SI”, nato nel 2010 a sostegno già della prima candidatura a Sindaco di Salvatore De Meo, attuale primo cittadino della città di Fondi, al suo secondo mandato, nei giorni scorsi si è riunito per eleggere il nuovo Coordinatore ed il suo Direttivo.

La riunione, alla quale hanno partecipato anche il Sindaco De Meo, i consiglieri comunali Sergio Di Manno, Fabrizio Macaro e Antonio Scalingi e l’assessore al Bilancio Daniela de Bonis, è stata occasione per condividere con i tanti sostenitori e simpatizzanti le attività del Movimento che in questi anni non ha mai smesso, attraverso incontri periodici, l’opera di aggregazione finalizzata a sollecitare una partecipazione attiva ed un impegno civico dei cittadini nella vita socio-politica della nostra comunità.

L’Assemblea dei partecipanti ha eletto Giuseppe Targa nuovo Coordinatore, ed i nuovi componenti del Consiglio Direttivo: Sabrina Accappaticcio, Arturo Arcella, Elena De Libero, Maria Gemma di Trocchio, Maria Luigia Marino, Pio Pernarella, Danilo Salvatori, Giorgia Venditti, Antonio Zomparelli e Giuseppe Targa, oltre i consiglieri e l’assessore espressione del Movimento.

L’Assemblea ha altresì confermato la carica di Presidente onorario al Sindaco De Meo che continua a promuovere con spiccato interesse i lavori e le iniziative del Movimento. Un sentito e caloroso ringraziamento è stato fatto da tutti i presenti a Pio Pernarella, coordinatore uscente, confermato nel Direttivo in segno di continuità, e a tutti i membri del precedente Direttivo per l’impegno e l’entusiasmo garantito in questi anni e soprattutto per aver guidato il Movimento in una delicata fase politica, nella quale le facili propagande e la trattazione emotiva di alcuni temi, hanno reso difficile il coinvolgimento delle persone alla politica locale. “