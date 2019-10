Approvato dalla Regione il testo unico sul commercio: una riforma attesa da anni

“L’approvazione del Testo Unico del Commercio approvato oggi dal Consiglio regionale del Lazio è un risultato straordinario. Incentivi per le attività commerciali, strumenti di tutela del lavoro e misure per la lotta all'abusivismo e alla contraffazione sono i pilastri di questo importante provvedimento. Si tratta di una riforma attesa, che per tanto tempo è rimasta ferma e che finalmente è stata approvata”.

Lo dichiara in una nota il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito all’approvazione da parte del Consiglio regionale del Testo unico del Commercio (109 articoli) che ha avuto il via libera senza voti contrari ma con 31 voti favorevoli e 8 astenuti.

“Con questo strumento normativo - prosegue il governatore - diamo seguito alle esigenze e alle richieste avanzate dai lavoratori del commercio. In particolare, alle piccole attività commerciali che in questi anni hanno sofferto di più della crisi economica del nostro territorio. Voglio ringraziare infine il Consiglio regionale per il grande lavoro svolto”.

Il presidente di Confcommercio Lazio Giovanni Acampora: "Una regolamentazione che attendevamo da anni"

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato con 31 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun voto contrario il testo unico del Commercio, norme che riformano la disciplina regionale sulle attività.

Il presidente di Confcommercio Lazio e consigliere nazionale della Confederazione,Giovanni Acampora afferma: