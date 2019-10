Buche al parcheggio dell'ospedale di Fondi: lavori in arrivo

Asfalto screpolato lungo l'Appia e la Flacca, Fondi-Sant'Anastasia in condizioni impraticabili, voragini al Mof e crateri in più parti del territorio urbano: per i cittadini poter circolare su strade lisce e sicure è una priorità assoluta e non importa di chi siano le competenze: se c'è una buca è destinata a finire su Facebook.

L'ultima polemica social nei giorni scorsi, sul seguitissimo gruppo Fondi:Segnalazioni e Denunce Pubbliche, con un acceso dibattito proprio perché il piazzale interessato, quello dell'ospedale "San Giovanni di Dio", riguarda moltissimi utenti.

Interessati alla questione abbiamo quindi chiesto chiarimenti.

E' emerso che il parcheggio adiacente l'ingresso dell'ospedale di Fondi, come spiegato dall'Amministrazione comunale, è di proprietà della società SAN.IMM. (gestore del patrimonio delle Asl). Già dal mese scorso si è provveduto ad evidenziare tale situazione alla Direzione sanitaria dell’ospedale, la quale ha prontamente inoltrato richiesta di sopralluogo all’Ufficio tecnico della ASL, che ha inserito l'intervento nelle attività di manutenzione per le quali sono in corso procedure di individuazione del soggetto aggiudicatario.

Considerato il lasso di tempo determinato dall’espletamento delle procedure, il Comune ha nuovamente rappresentato la suddetta criticità nei giorni scorsi direttamente alla SAN. IMM., chiedendo di darne puntuale informazione alle autorità sanitarie interessate e all'Ufficio tecnico comunale.

Sulla questione esiste un nutrito carteggio