Sforna 11mila pizze in 14 ore: Guinness World Record per Daniele Ciancia

Il pizzaiolo 34enne Daniele Cianca, titolare del Besìa Pizzeria&Pub sito in Fondi, via dell'Angelo 4, nella giornata di domenica 20 ottobre ha partecipato, in collaborazione con il CON Gruppo Piccola Napoli®, al Guinness World Record,tenutosi a Torre Annunziata, stabilendo il nuovo primato mondiale per maggior numero di pizze sfornate nell'arco di 14 ore, nella fattispecie quasi 11mila.