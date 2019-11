Grande successo per "Sì, lo voglio": al ristorante "Ai Pozzi" di Lenola la collezione 2020 di "Refini Sposa"

Grande successo a Lenola ieri domenica 3 novembre per “Sì, lo voglio”, l’evento interamente dedicato al mondo del matrimonio.

Nonostante il maltempo centinaia di persone sono accorse “Ai Pozzi” per scoprire le novità wedding del 2020.

Nella splendida location del ristorante ha sfilato la nuova collezione sposo-sposa-cerimonia di “Refini Sposa”, nota attività di Fondi da trent’anni leader del settore.

A seguire un gustoso apericena organizzato dal personale dei “Ai Pozzi”, tra le location per matrimoni, eventi e cerimonie più ambite del momento: bollicine e finger food hanno conquistato tutti i presenti.

Tante le coppie prossime a pronunciare il fatidico sì che hanno speso parole di apprezzamento per i meravigliosi abiti ma anche per l'ottima cucina e per la macchina organizzativa e per la professionalità di tutto lo staff.

Tra gli altri protagonisti della serata: la wedding planner Ludovica Luciano, Ego Gioelli, la fotografa Benedetta Refini e gli esperti hair e make up artist de Le Poise.

Ad allietare la serata la musica di The Swing Things di Maurizio Recchia.

L'abito Barcellona di Pro Novias, e l'incantevole giardino del ristorante "Ai Pozzi"

Pronovias 2020 by Refini Sposa

Il tocco di classe della wedding planner Ludovica Luciano