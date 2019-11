Monte San Biagio: i furti non sono aumentati ma ci saranno più controlli, ieri il vertice sulla sicurezza

I furti non sono aumentati né in rapporto ai mesi precedenti né in rapporto agli altri territori ma i controlli saranno intensificati perché la sicurezza rappresenta un dovere che le istituzioni hanno nei confronti dei cittadini. E' quanto emerso dal vertice sulla sicurezza che si è tenuto in Prefettura alla presenza del sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, dei comandanti di tutte le forze dell'ordine, in particolare di Terracina, Fondi, Gaeta e Formia e, naturalmente, del prefetto Maria Rosa Trio. La riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato anche una preziosa occasione per parlare della recente direttiva del ministero dell'interno che ha chiesto l'intensificazione dei controlli su tutto il territorio per prevenire il fenomeno dello spaccio.

Le dichiarazioni del sindaco Federico Carnevale

Si è appena concluso il vertice in Prefettura sulla sicurezza nel nostro territorio alla presenza del Prefetto, del Questore Dott.ssa Amato, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Vitigliano e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Bosco. Abbiamo dibattuto su quanto accaduto negli ultimi giorni nel nostro paese e in qualità di Sindaco ho richiesto a Sua Eccellenza il Prefetto, di rafforzare i corpi di polizia ed implementare il servizio di video sorveglianza rispetto a quello già installato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale della Prefettura (sfoglia la gallery per leggerlo) nella quale ho dichiarato che la tutela della sicurezza rappresenta un dovere che le istituzioni hanno nei confronti dei cittadini.