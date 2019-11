"Disco Inferno": sarà girato tra Fondi, Monte San Biagio e Terracina il film di Eleonora Danco

Come anticipato dall'Huffington Post, si chiamerà "Disco Inferno" e sarà girato a Fondi, Monte San Biagio e Terracina il prossimo film di Eleonora Danco, regista, drammaturga, performer e attrice.

Sarà un film sul mondo degli adulti che in questo momento storico preciso sono i più incasinati - ha dichiarato la stessa in un'intervista rilasciata a Giuseppe Fantasia - Mi interessa l’adulto come condizione: siamo carnefici e vittime, siamo tutti responsabili. Ci sarà un mix di interviste e pezzi di finzione, con attori e persone normali che interpretano se stesse. Sarà girato a Fondi, a Sperlonga, a Monte san Biagio, la stazione di Terracina, ma ci saranno anche i Parioli. Ci saranno i giovani che faranno delle cose a quegli adulti, una sorta di tortura dell’io e dell’inconscio”.

