Motori rombanti domenica 17 novembre per ricordare Manuel Riccardi

Centauri pronti e bolidi rombanti per il sesto motoraduno in ricordo di Manuel Riccardi, il ragazzo tragicamente scomparso sull’Appia il 14 novembre del 2013, all’età di 23 anni.

Centinaia di due ruote, come ormai da tradizione, si riuniranno domenica 17 novembre a partire dalle 9:30 con ritrovo in piazzale Padre Biagio, in via Epitaffio (località Vallemarina)

L’obiettivo è quello di ricordare un ragazzo speciale e sempre con il sorriso sulle labbra la cui improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto ad oggi ancora incolmabile nella piccola cittadina di Monte San Biagio e non solo.

L’appuntamento, è ormai una tradizione in città e ogni anno viene organizzato per ricordare Manuel tramite quella che era sin da bambino la sua più grande passione, la moto.

Dopo un momento organizzativo il corteo parturà alle 11:00 per un giro panoramico.

Il presidente dell’associazione, Vincenzo Riccardi, ringrazia tutti quanti vorranno partecipare. Per informazioni è possibile contattare Luigi al numero 338-4521435. Si tratta ormai di un appuntamento fisso per i motociclisti che arrivano da diverse province non solo per ricordare Manuel ma anche per onorare la memoria di tutte le persone prematuramente scomparse a causa di fatali incidenti sulle due ruote.