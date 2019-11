Nasce "Polaris Medical Service": un nuovo poliambulatorio al servizio della città

L’imprenditoria fondana vola in alto e promette grandi cose, a lanciare la sfida è Davide Parisella, classe ’89, che da anni si occupa dell’attività di risarcimento danni sui sinistri stradali e che oggi presenta il progetto “Polaris Medical Service”, un poliambulatorio che si pone come obiettivo quello di ampliare e migliorare l’offerta sanitaria del comprensorio in un momento storico in cui la sanità ha lunghe liste d’attesa.

Una scelta coraggiosa, dunque, in un territorio che ha bisogno di investimenti giusti.



“Ragionando con un mio consulente di fiducia, il Dottor Luca Quadrino attuale Direttore Sanitario del poliambulatorio - spiega Parisella - è nato questo progetto che ci sta dando già ottimi risultati e risposte propositive da parte della popolazione”.



Un progetto che abbraccia l’intera cittadinanza. Tanti i servizi offerti dalla struttura come l’ortopedia e la traumatologia, la fisioterapia, l’endocrinologia, la dermatologia e la medicina estetica, ecografie sia in loco che a domicilio, le visite medico sportive, la medicina del lavoro e i servizi sanitari a domicilio. Servizi “low cost”, come Parisella stesso afferma, accessibili a tutti, con prezzi concorrenziali a misura di cittadino.

“La medicina sportiva è un fiore all’occhiello della nostra struttura – prosegue Parisella - offriamo convezioni a società sportive, palestre, ad attività sportive professionali agonistiche e non per dare un servizio maggiore agli atleti di ogni settore”.

Altro punto forte del “Polaris Medical Service” è la medicina estetica:

“Abbiamo grandi specialisti che si occupano di questa branchia e, per l’appunto, nel mese di dicembre dedicheremo alla medicina estetica una giornata a porte aperte”

Sono tanti gli eventi che il Poliambulatorio sta promuovendo, tutti reperibili sulla pagina Facebook Polaris Medical Service, così come sono tante le offerte e le promozioni.

E a chi dice che non è sempre facile investire nel proprio territorio Parisella risponde: