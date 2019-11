Maltempo: danni nelle case popolari di via Filippo Turati

Anche a distanza di qualche giorno dall'ondata di maltempo continua la conta dei danni. A Fondi è spuntata una nuova vittima, una palazzina popolare di via Filippo Turati, in pieno centro, che sta rendendo la vita dei suoi inquilini piuttosto ardua. Dopo giorni in cui le infiltrazioni negli appartamenti erano sempre più insistenti, un maxi crollo ha interessato tutto l'ultimo piano dell'edificio. Pochi secondi prima e il cedimento avrebbe preso in pieno una ragazza che stava salendo le scale. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno interdetto l'area ma con le prossime piogge la situazione è destinata soltanto a peggiorare. Dalla segnalazione del primo crollo, infatti, si sono registrati altri preoccupanti cedimenti. Servono lavori urgenti o qualcuno potrebbe rimetterci la pelle.