Maltempo: pioggia di fondi per le imprese danneggiate dal tornato del 29 ottobre 2018

Continuano ad arrivare indennizzi per l'ondata di maltempo dello scorso 29 ottobre: un tornado che ha distrutto le città di Terracina e Sperlonga ma anche messo in ginocchio il settore agricolo e danneggiato moltissime altre imprese. Due le sorgenti da cui sono arrivati i fondi: una, piuttosto cospicua, per 85 interventi strutturali e infrastrutturali di cui 66 solo per Fondi e Sperlonga, la seconda dedicata alle attività imprenditoriali. Dei 9 milioni di euro totali totali, 500 mila euro sono andati alla provincia di Latina e in particolare a 40 aziende di 12 comuni: Sezze, Prossedi, Terracina, Sperlonga, Minturno, Gaeta, Itri, Sabaudia, Lenola, Campodimele, Fondi e Monte San Biagio. Realtà, queste ultime due, risarcite con il maggior importo, oltre 100mila euro.

Il commento del vice sindaco di Monte San Biagio Arcangelo Di Cola