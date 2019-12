Monte San Biagio: finalmente pulito il canale San Vito, la soddisfazione di Di Cola

Ha sortito l'effetto sperato la nota del vice sindaco di Monte San Biagio Arcangelo Di Cola che è intervenuto a gamba tesa contro il Consorzio di Bonifica, i cui vertici, secondo l'amministratore monticellano, non avrebbero avuto contezza della delicata situazione locale. Dopo le durissime dichiarazioni social e l'esposto presentato in polizia, in questi giorni l'Ente ha ripulito il Canale di San Vito.

"Ringrazio il Consorzio di Bonifica - ha commentato Di Cola con tono ironico - che dopo un anno di assenza dal nostro territorio e dopo un esposto da me prodotto alla Polizia ha deciso di fare quello che normalmente gli compete: la pulizia dei canali e dei fossi".

L'intervento è stato accolto con grande entusiasmo dai residenti che guardavano il canale da tempo con grande preoccupazione.