Monte San Biagio: vandali in azione all'idrovora Villa San Vito

Vandali in azione all'ex idrovora Villa San Vito, a due passi dalla famosa Cascata Paradiso di Monte San Biagio, tanto amata dalle persone del posto ma anche dai forestieri con la passione per le escursioni nella natura e dai residenti dei comuni limitrofi.

Ignoti, nella notte, si sono recati presso il meraviglioso sito, un punto di incontro di storia e cultura, e hanno fatto a pezzi strutture e arredi urbani. Tale è stata la violenza con cui i malviventi hanno agito che sono riusciti ad abbattere tutti i lampioni dell'area, ben quattro.

Il sito ora è completamente al buio e per rimetterlo in sesto serviranno fondi attualmente non disponibili. Dispiacere e amarezza da parte di cittadini e amministratori che avevano riunito le forze per mettere a posto l'ex idrovora e il giardino antistante. L'ipotesi è quella di un un gruppo di incivili che ha agito in preda ai fumi dell'alcol.