Sono 15 i comuni ricicloni in provincia di Latina, 5 in più rispetto allo scorso anno.

Nota di merito aggiuntiva per il Comune di Fondi, risultato il più riciclone del Lazio tra i grandi comuni.

I 15 comuni ricicloni

Aprilia

Sermoneta

Norma

Maenza

Rocca Massima

Fondi

Formia

Spigno Saturnia

Terracina

Sperlonga

Lenola

Itri

Cori

Campodimele

Cori



A seguire il dossier completo