Beni confiscati alle mafie: restituiti ai cittadini in un anno 102 su 131 edifici

Vertice in Prefettura per verificare come sono stati utilizzati i beni confiscati alle mafie e come fare per completare l'assegnazione degli immobili. Il confronto arriva ad ad un anno dalla prima riunione dell'Agenzia che si occupa di gestire tutti i beni tolti al crimine pronti per tornare alla collettività. Un elenco lunghissimo in provincia di Latina che comprende 131 edifici in diversi comuni pontini tra cui Sabaudia, San Felice, Terracina, Fondi, Itri, Lenola e Minturno. Contestualmente è stato fatto il punto della situazione anche sugli immobili sgomberati in questi mesi dalle forze dell'ordine. Il bilancio, ad oggi, è di 28 unità immobiliari, del valore di 6 milioni di euro e di 102 su 131 edifici assegnati. La situazione continuerà ad essere monitorata affinché ogni struttura venga correttamente utilizzata. A breve si terrà un altro incontro per cercare di reperire i fondi necessari per ristrutturare alcuni di questi beni ancora non assegnati.