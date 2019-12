Domani il mercato di Fondi: anticipazione in al 23 e 24 dicembre in tutte le altre città

Il mercato, meteo permettendo, è sempre una buona occasione per fare gli ultimi acquisti di Natale: qualche regalo o ingredienti in vista di pranzo e cenone. Per chi non farà in tempo domani a fare tappa in via Mola di Santa Maria a Fondi, sono stati anticipati tutti gli appuntamenti settimanali del sud pontino.

I mercati di Gaeta e Minturno, per esempio, solitamente in programma il mercoledì, si terranno lunedì 23 dicembre, mentre quelli di Terracina e di via Olivastro Spaventola a Formia, che in genere si tengono di giovedì, sono stati anticipati a martedì 24 dicembre, vigilia di Natale. Si tratta di una proposta dell'Associazione Nazionale Ambulanti che ringrazia i sindaci, assessori e comandanti della municipale che sono andati incontro alle esigenze degli ambulanti ma anche dei consumatori.

Nessuna variazione, invece, a Monte San Biagio dopo il mercato si terrà, come sempre, il venerdì, giornata strategica sia per Natale che per Capodanno.