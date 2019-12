Eventi natalizi a Fondi: successo per il presepe rinascimentale

Proseguono le iniziative del “Natale delle Meraviglie”, promosso dal Comune di Fondi con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione di numerosi enti e associazioni.

Tanti gli eventi in programma fino al 6 Gennaio.

Domenica 29 alle 19.00 in piazza Duomo l’Accademia Musicale Moysa presenta “Aspettando Capodanno... a ritmo di musica”.

Ricordiamo che durante tutti i fine settimana il centro storico sarà animato da artisti di strada e che nel pomeriggio dell’Epifania in piazza Duomo avrà luogo l’estrazione dei premi di “Una meravigliosa lotteria”.

Il presepe rinascimentale dell'Associazione Araldica Contado d’Aquino

Il 28 dicembre in Piazza Unità d’Italia l’Associazione Araldica Contado d’Aquino ha allestito il “Presepe rinascimentale”, con l’apparizione dell’Arcangelo Gabriele a Maria che ha annuncia la nascita di Gesù. Ricsotruita la vita di corte con tutti i personaggi tipici che hanno dato vita all’atmosfera magica del Santo Natale; l’Adorazione a Gesù Bambino e l’arrivo dei Re Magi.

La serata si è animata con numerosi appuntamenti musicali.

Alle ore 19.00 in piazza della Repubblica si è tenuto il concerto della Soul Band “Allas”, promosso dall’Associazione ItalYoung; alle 19.30 nella chiesa di S. Francesco avrà luogo il “Concerto di Natale” organizzato dalla parrocchia.

Successivamente altre tre proposte musicali, sempre a cura dell’Associazione ItalYoung: alle 20.00 in viale della Libertà il concerto “Cynz Guitar Voix”; alle 20.30 in piazza IV Novembre “Sally Cangiano” e alle 21.00 in piazza Duomo gli “M4”.