Schiamazzi nel centro storico: nuova nota dei residenti

Schiamazzi notturni, basolato rotto, totale mancanza di rispetto: se gli adolescenti sono l'incubo dei residenti della zona di Piazza Municipio i ragazzi un po' più grandicelli sono il terrore degli abitanti del centro storico.

Ieri, per la terza volta consecutiva nell'arco di pochi giorni, in via Cavour si è reso necessario l'intervento di polizia e carabinieri.

Sempre lo stesso il problema: urla e schiamazzi sotto le stanze di chi cerca di dormire.

Ma non solo: nel caos generale alcuni giovani hanno persino spostato le transenne di protezione dei lavori effettuati sabato mattina dato che, per via di un cedimento dell'antico basolato, era stato necessario interdire un tratto di strada. Lavori eseguiti in tempo da record, con sorpresa e soddisfazione da parte di chi aveva segnalato il problema, del tutto vanificati nell'arco di poche ore. I giovani che stazionavano all'esterno dei locali tra un drink e qualche chiacchiera a volume eccessivo, hanno pensato bene di spostare le transenne nonostante i materiali fossero ancora freschi. Senza transenne è stato facile per il camion della raccolta porta e porta non notare i lavori in corso. Il risultato? Tutto da rifare. Nel frattempo la situazione sta sfuggendo di mano a detta dei residenti che, praticamente ogni weekend, ogni notte in questi giorni di festa, si ritrovano a chiamare le forze dell'ordine. Sempre lo stesso il problema: schiamazzi e musica troppo alta.