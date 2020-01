Torna la befana di San Magno: appuntamento il 6 gennaio alle 15

Un anno in aereo, un anno in vespa, cosa riserverà quest'anno la befana per i piccoli di San Magno?

Effetto sorpresa nella contrada per uno dei giorni più attesi dell'anno. L'appuntamento è a partire dalle ore 15, presso la sede del comitato in via Colle Traiano, con intrattenimento, balli e giochi. Alle 15.50 è previsto l'arrivo della vecchiarella di San Magno per la distribuzione di doni e dolci.

Si proseguirà con i selfie con la befana e la condivisione di dolci