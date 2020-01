Lunedì 6 gennaio il concerto benefico "I colori dell'anima"

Tutto pronto per il concerto benefico "il mondo che vorrei 4.0" del Coro Cantate Domino. Il ricavato della serata andrà a sostenere il "Progetto benessere luce e colore" per l'ospedale "San giovanni di Dio" di Fondi. L'appuntamento è per il 6 gennaio alle 20:30 a Palazzo Caetani. Nella serata saranno esposte anche alcune opere di Anna Maria Di Manno.

Il messaggio degli organizzatori