Tornano gli incendi boschivi: Falchi al lavoro sul Monte Sant'Agata

Nella stessa giornata in cui è stato arrestato un uomo sopreso a bruciare rifiuti non solo roghi tossici ma anche incendi boschivi.

I vigili del fuoco di Gaeta e i Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino sono infatti dovuti intervenire sul versante opposto della città, in località San Magno, dove ignoti hanno dato alle fiamme una vasta area di macchia mediterranea sul Monte Sant'Agata.



Non è la prima volta, nel corso dell'inverno, che le colline della Piana di Fondi vengono attaccate dalle fiamme. Negli ultimi giorni si sono registrati almeno altri tre incendi, alcuni dei quali in alta montagna.