Case abbandonate nei centri storici: la proposta di Pernarella

"La crisi, non solo economica ma anche e soprattutto sociale, rischia, da nord a sud, di far definitivamente morire i centri storici dei piccoli borghi.

Come ben sappiamo, i comuni spesso e volentieri non hanno la possibilità di mettere a disposizione terreni edificabili utili alla costruzione di nuovi alloggi popolari, nonostante la richiesta, dovuta purtroppo ad una povertà sempre più diffusa, sia in forte aumento.

Perché non provare quindi, come già fatto in altri comuni, a fare un progetto, in sintonia con l’Ater, che preveda un finanziamento da parte della Regione Lazio utile all’acquisto, da parte dell’ente che gestisce le case popolari, delle tante abitazioni ormai abbandonate nei centri storici?”