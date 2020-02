Spiagge a misura di bambino: Sperlonga di nuovo bandiera verde

Sono 144 i comuni italiani, spagnoli e quest'anno anche romeni insigniti della 'Bandiera verde' dei pediatri 2020. A ottenere per la prima volta il riconoscimento - che indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un'indagine condotta fra un ampio campione di pediatri.

Vastissima la scelta nel Lazio: tra i vari comuni a misura di piccoli turisti, per via di parametri quali sicurezza, servizi, sabbia fine, servizio di assistenza bagnanti, gelaterie, fondali, acque pulite e non solo, anche Sperlonga.

Bandiera verde: tutti i comuni laziali premiati

Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Terracina (Latina), Ventotene-Cala Nave (Latina); Liguria: Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona). Marche: Cupra Marittima( Ascoli Piceno), Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli), Senigallia (Ancona) Sirolo (Ancona).