Discarica alla foce del Pedemontano, Fare Verde: "La nostra città non merita tutto questo"

"Inciviltà e crudeltà non possono e non devono vincere".

A intervenire sulla discarica alla foce del canale Pedemontano è Fare Verde Fondi nella persona del presidente Francesco Ciccone.

"Tutti, i Volontari, i Cittadini, le Istituzioni - commenta il numero uno dell'associazione ambientalista - sono chiamati a rispondere a quest'ennesimo attacco che il nostro territorio sta subendo. Domenica scorsa in duecento abbiamo tirato a lucido Capratica, oggi leggiamo di questo autentico scempio. Il nostro litorale non merita tutto ciò. Pretendiamo maggiori controlli, chiediamo collaborazione ai Cittadini ed alle Associazioni del posto, auspichiamo che gli organi competenti possano assicurare alla giustizia i responsabili di questa nuova pagina nera per Fondi" dichiara Francesco Ciccone, Presidente di Fare Verde FONDI.

Durante l'Anno Scolastico siamo stati e continuiamo ad essere impegnati in diversi Istituti, e le giovani generazioni ci stanno dando tanta energia e stimoli per proseguire nel nostro impegno. Anche a Capratica Domenica, nell'ambito de Il Mare d'Inverno, sono stati numerosi gli studenti, gli scout, i rappresentanti di altre Associazioni, molti dei quali giovanissimi, a rimboccarsi le maniche insieme a noi. E siamo coscienti che forse ci sarebbe bisogno di un'iniziativa ecologista a settimana per cercare di tamponare il degrado che mareggiate ed inciviltà di alcuni riversano sul nostro litorale. Vogliamo infondere in ognuno un sentimento di amore per la propria terra, che veda in prima linea ogni cittadino".