Tre star del dj set per un capodanno esplosivo: al Sofia Club Blues, Niko Mammato e Monica Kiss

Sono tre i nomi sui quali la direzione ha voluto puntare per questo capodanno al Sofia Club di Fondi. Tre nomi che in questi ultimi tempi, soprattutto, hanno fatto parlare molto, attraverso dj set e performance in giro per il mondo. Un evento che ha mirato ad avere il meglio da proporre ad una clientela abituata a grandi sorprese. Il dj Robert Blues, e i vocalist Niko Mammato e Monica Kiss, saranno gli artisti che condivideranno la consolle del club, con un unico grande scopo: far divertire. Andando con ordine c'è da sottolineare il binomio vincente dello scorso anno per la cena spettacolo che anticipa la mezzanotte. Infatti come per il 2016, anche in questa edizione lo Chef Fausto Ferrante, del ristorante da Fausto a Fondi curerà la cena, con un menù tutto da scoprire.

Robert Blues non ha certo bisogno di presentazioni, infatti, nella discoteca è il curatore di tanti eventi che si sono succeduti negli ultimi anni, ma soprattutto un dj maturato in questi ultimi tempi, sulle consolle di mezzo mondo. Monica Kiss arriva dai club più esclusivi a livello internazionale, e non è solo una vocalist ma una vera e propria cantante. Niko Mammato è, indiscutibilmente, la voce più rappresentativa delle cene spettacolo, soprattutto in Italia. Un treno di emozioni, allegria e tanto altro, è pronto per una festa, quella del Sofia di Capodanno che non ha mai tradito le aspettative. Sofia Club via Ponte Gagliardo, 90 Fondi. Info: 389 2353955.