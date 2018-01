Pioggia di peluche al primo canestro: la Virtus Fondi organizza il Teddy bear Toss

In occasione del match interno di Serie C Gold contro La Smit Roma, (6 Gennaio alle 18.30 al Palavirtus in via Liguria a Fondi), l’Oasi di Kufra Fondi proporrà il “Teddy Bear Toss”.

Un’iniziativa a scopo benefico, che consiste nel lancio di peluche in campo dopo il primo canestro da azione (non da tiro libero!) da parte di una delle due squadre. I peluche saranno donati poi ai bambini ricoverati nel reparto pediatria dell’Ospedale di Fondi.

Appuntamento assolutamente imperdibile per contribuire a regalare un sorriso e gioia ai ai bambini che non stanno passando un momento felicissimo.

La società invita i tifosi a seguire le seguenti istruzioni in modo da facilitare la riuscita dell’iniziativa:

- Il peluche deve essere morbido, in modo tale da evitare di ferire qualcuno durante il lancio dello stesso;

- Il peluche va lanciato dopo il primo canestro della partita su azione (canestro da 2 o 3 punti) di una delle due squadre. Se il primo punto avviene da tiro libero, non bisogna tirare i peluche ma attendere il primo canestro dal campo;

- Se il vostro peluche non dovesse raggiungere il campo, non temete, sarà il personale Virtus a raccoglierlo;

- I peluche saranno raccolti e radunati dai piccoli addetti virtussini.

E’ un’iniziativa, aperta a tutti e non solo agli iscritti "Virtus" dedicata ai bambini e ci piacerebbe quindi che i bambini più fortunati ne fossero protagonisti. L’invito dunque è quello di partecipare in numerosi e portare con voi almeno un peluche da lanciare in campo, la società si impegnerà poi a distribuirli all’ospedale di Fondi.

Qui il link al video youtube del Teddy Bear Toss andato in scena sui campi italiani qualche tempo fa.