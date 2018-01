“Sperlonga per Zingaretti”: ufficializzata la nascita del comitato

“In cinque anni di governo, la Giunta guidata dal presidente Zingaretti ha conseguito risultati importanti in termini di sviluppo economico, trasporti, risanamento del debito pubblico sanitario e cultura, investendo risorse nella formazione dei giovani, nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. Il Lazio non è la stessa regione di cinque anni fa, e questo grazie all’impegno e alla capacità del presidente Zingaretti di trasformare una regione romanocentrica in un territorio in grado di includere molteplici realtà”

Con queste parole Carla Di Girolamo annuncia la nascita ufficiale del comitato “Sperlonga per Zingaretti” per sostenere la rielezione del Governatore uscente per il candidato per il secondo mandato alla presidenza della Regione.

“Abbiamo scelto di chiamarlo “Sperlonga per Zingaretti” – spiega la Di Girolamo, consigliera comunale a Sperlonga, coordinatrice e referente del comitato – per sottolineare che alla base del nostro impegno ci sono le ragioni e gli interessi del nostro territorio.”

La pagina Facebook del comitato sta raccogliendo le prime adesioni dei cittadini e si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento costante sul territorio nella campagna elettorale che porterà al voto del 4 marzo e raccogliendo le idee e la voglia di partecipazione a un appuntamento fondamentale per il futuro della Regione Lazio.

“Siamo consapevoli che c’è ancora molta strada da fare, ma riteniamo che il lavoro dal presidente Zingaretti e della sua squadra vada nella giusta direzione e meriti di proseguire. Il nostro impegno – ha concluso la Di Girolamo – nasce da ciò che di buono è stato fatto in questi anni, ma è proiettato verso il futuro. Un futuro che deve vedere Sperlonga e il Sud Pontino al centro del cambiamento avviato nella nostra regione”.