Al via anche a Capratica la raccolta dei dischetti: l'iniziativa di Legambiente

Il Circolo Legambiente Fondi "La Ginestra" invita tutti i soci ed i simpatizzanti a partecipare sabato 31 marzo alla raccolta dei famigerati dischetti che nelle ultime settimane hanno invaso le coste tirreniche dalla Campania alla Toscana. Appuntamento alle ore 9:30 alla spiaggia fondana di Capratica.



COSA SONO I DISCHETTI?

Sono centinaia di migliaia di dischetti di plastica usati negli impianti di depurazione delle acque, dispersi a causa del cedimento strutturale di un depuratore sul fiume Sele nel Golfo di Salerno. Sono i supporti dove crescono i batteri che purificano l’acqua assorbendo i nutrienti.

Per maggiori informazioni, visitate la pagina http://cleansealife.it/index.php/dischetti-2/



COSA OCCORRE PER PARTECIPARE?

Oltre alla vostra buona volontà, portate con voi dei guanti da lavoro da indossare e qualche busta per raccogliere i dischetti.