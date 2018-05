Torna la serata astronomica a Monte San Biagio: appuntamento sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio 2018, in occasione della Settimana Europea dei Parchi (19- 27 maggio 2018) e della manifestazione “Il Cielo del Lazio”, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, in collaborazione con il Circolo Legambiente “Serra Andresone” di Monte San Biagio, organizza “Un cielo pieno di stelle”, seminario didattico rivolto ai bambini per una prima conoscenza degli astri, delle loro meccaniche, di come si riconoscono e delle costellazioni a cui appartengono.

Appuntamento alle ore 20.30 presso l’Eco-museo in località Dupante nella Sughereta di S. Vito a Monte San Biagio (LT).

Tipo di attività: gratuita ed è rivolta a bambini e famiglie;

È fondamentale portare a seguito una felpa o una giacca per coprirsi;

Per informazioni contattare l’Ufficio Promozione tel. 0771513644 ore ufficio oppure inviando una e-mail a info@parcoausoni.it, indicando un recapito telefonico.